Основательница клуба предпринимателей Жанна Хайрединова возглавила технопарк в Липецке

Новым директором липецкого технопарка стала Жанна Хайрединова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецкий технопарк возглавила Жанна Хайрединова, основательница сообщества предпринимателей в регионе. К обязанностям директора женщина приступила в эту среду, 3 мая.

Жанна Руслановна родилась в Красноярском крае в 1987 году. В ЛГТУ она получила образование психолога. В 2018 году окончила московский РАНХиГС по специальности «Управление в государственной сфере и бизнесе». Затем поступила в МГИМО на «Международные отношения» – диплом защитила в 2021 году.

В 2007 женщина руководила проектом «Молодежная школа предпринимательства» в Пензенской, Тверской, Смоленской, Воронежской и Тульской областях. Через год возглавила программу «Ты – предприниматель» в Липецкой области. С 2011 по 2013 год занимала должность начальника отдела молодежного предпринимательства в «Центре развития добровольчества». Как раз в 2012 году Жанна Хайрединова и основала «Закрытый клуб предпринимателей Липецкой области».

С 2014 по 2018 год перешла на должность замначальника в региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса, а в 2019 – возглавила ведомство. Будущий директор технопарка также работала в столице над «Школой государственного управления».