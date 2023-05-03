58-летний велосипедист погиб в ДТП с «Хендаем» на трассе Хлевное-Липецк

2 мая в Липецком районе произошло смертельное ДТП Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ночью минувшего вторника, 2 мая, в Липецком районе произошла авария. На трассе Хлевное-Липецк 29-летний автомобилист на «Хендае» столкнулся с 58-летним велосипедистом. Последний погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Две 18-летние пассажирки «Шевроле» получили травмы в ДТП с грузовиком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Позднее в Грязинском районе случилось еще одно ДТП. 38-летний водитель грузовика «Вольво» столкнулся с «Шевроле», за рулем которого сидел 18-летний житель региона. Травмы получили две 18-летние пассажирки в иномарке. Врачи оказали медпомощь пострадавшим, затем девушек отпустили домой.

Напомним, в эту среду, 3 мая, в Липецке не работают светофоры на проспекте Мира. Причина – в отключении света. На данный момент бригада рабочих устраняет неполадки.