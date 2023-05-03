Под Липецком рецидивист вынес из чужого дома колонки и бензотриммер на 10 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области обокрали жилой дом 37-летнего мужчины. В отделе полиции он рассказал, что жилище в селе Меньшой Колодезь Долгоруковского района пустовало 2 недели. Приехав туда 2 мая, потерпевший обнаружил разбитое стекло в окне. Из дома пропали бензотриммер, музыкальные колонки, сабвуфер. Общая сумма ущерба – 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили и задержали предполагаемого вора. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 38-летний местный житель. В его доме оперативники нашли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.