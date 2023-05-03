Из-за эстафеты ко Дню Победы в Липецке запретят парковать машины на Соборной площади 5 мая

5 мая в Липецке перекроют движение на Соборной площади во время легкоатлетической эстафеты Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В пятницу, 5 мая, в Липецке проведут легкоатлетическую эстафету к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за спортивного мероприятия на Соборной площади и проезде со стороны Зегеля перекроют движение. Припарковать машину водители здесь тоже не смогут. Запрет продлится с полуночи до двух часов дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Липчане преодолеют дистанцию почти в шесть километров Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Также в центре города во время марафона будут останавливать автомобили. Транспорт сможет проехать, когда пробегут горожане. Легкоатлеты преодолеют следующий маршрут: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля. Затем липчане должны вернуться к месту старта.

Напомним, торжественное открытие эстафеты состоится в 11 часов утра. В полдень участники начнут движение. Спортсмены пробегут дистанцию в 5 километров 750 метров.