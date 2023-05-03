В Липецке хотят найти инвестора для строительства приюта бездомным животным за 100 миллионов

В Липецке хотят найти инвестора для строительства приюта для бездомных животных за 100 миллионов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком облсовете обсудили новый проект закона об обращении с животными. Парламентарии поддержали федеральную идею позволить регионам самим решать вопросы по содержанию и усыплению бездомных животных. Депутаты отметили, что нужно ввести дополнительные нормативные правовые акты, сообщает vesti-lipetsk.ru.

Так, следует ужесточить ответственность со стороны владельцев собак – увеличить штрафы за самовыгул. Создать базу учета домашних животных. Кроме того, региону необходим муниципальный приют. Его строительство обойдется в 100 миллионов рублей. Власти рассчитывают найти инвестора.

На совещании затронули вопрос гуманного умерщвления собак. В каких случаях это будет возможно, обсудят с липчанами. Один из примеров – псы с немотивированной агрессией. Их нельзя отпускать на улицы города. Шансы, что кто-то из липчан возьмет это животное, минимальны.