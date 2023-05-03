В Липецке и области отменили Парад Победы 2023 на 9 Мая из-за возможных провокаций Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке, Ельце и других районах области отменили Парад и массовые шествия на 9 Мая по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение приняли 3 мая на заседании оперативного штаба, в котором участвовали руководители всех силовых ведомств.

- Правоохранительные органы располагают информацией о возможных провокациях в День Победы при проведении в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий, - пояснили в пресс-службе.

При этом праздничные мероприятия состоятся. Их проведут в различных точках города, в том числе в парках. Программу сократят. Количество участников и гостей также пересмотрят. Полицейские будут усиленно дежурить в местах массового скопления липчан. Жителей региона просят проявлять бдительность.