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НовостиОбщество3 мая 2023 14:49

В Липецке и области отменили Парад Победы 2023 на 9 Мая из-за возможных провокаций

Парад Победы 2023 и массовые шествия в Липецке, Ельце и других районах не состоятся по соображениям безопасности
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке и области отменили Парад Победы 2023 на 9 Мая из-за возможных провокаций

В Липецке и области отменили Парад Победы 2023 на 9 Мая из-за возможных провокаций

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке, Ельце и других районах области отменили Парад и массовые шествия на 9 Мая по соображениям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение приняли 3 мая на заседании оперативного штаба, в котором участвовали руководители всех силовых ведомств.

- Правоохранительные органы располагают информацией о возможных провокациях в День Победы при проведении в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий, - пояснили в пресс-службе.

При этом праздничные мероприятия состоятся. Их проведут в различных точках города, в том числе в парках. Программу сократят. Количество участников и гостей также пересмотрят. Полицейские будут усиленно дежурить в местах массового скопления липчан. Жителей региона просят проявлять бдительность.