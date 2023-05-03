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НовостиОбщество3 мая 2023 16:08

В Липецке на 4 улицах отключат свет, еще на 2 - холодную воду в четверг 4 мая

Причина тому - ремонтные работы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отключат воду и свет

В Липецке отключат воду и свет

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 4 мая в Липецке отключат холодную воду и свет. Все из-за ремонтных работ на сетях. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гастелло, 1а, 31; Солидарности, 2б, 3. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улице Нахимова, переулок Ушакова, 4-6, 8, а также в садоводческом товариществе «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178. Подробности можно узнать в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Пестеля, 36, 36а; Энергостроителей, 6-12, 12а, 18а, 22, 23. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Пестеля, 36; Энергостроителей, 11.

После окончания работ вода может быть мутной. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.