В Липецке на 4 улицах отключат свет, еще на 2 - холодную воду в четверг 4 мая

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 4 мая в Липецке отключат холодную воду и свет. Все из-за ремонтных работ на сетях. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гастелло, 1а, 31; Солидарности, 2б, 3. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улице Нахимова, переулок Ушакова, 4-6, 8, а также в садоводческом товариществе «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178. Подробности можно узнать в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Пестеля, 36, 36а; Энергостроителей, 6-12, 12а, 18а, 22, 23. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Пестеля, 36; Энергостроителей, 11.

После окончания работ вода может быть мутной. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.