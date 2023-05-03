В Липецке за нарушение сроков сдачи Памятника Героям на Соколе оштрафуют подрядчика

Обновленный Памятник Героям на Сокольском кладбище обещают открыть ко Дню Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Памятник Героям на Сокольском кладбище в Липецке должны были отреставрировать до конца апреля. Уже 3 мая, а работы не завершены. За нарушение сроков подрядчика оштрафуют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основные работы выполнены. Специалисты установили барельеф Скорбящей матери, смонтировали мраморные плиты с именами 313 погибших на фронте жителей Сокола и умерших в липецких госпиталях командиров и красноармейцев. Осталось обновить надпись «Вечная слава героям». Представитель фирмы сообщил, что все работы планируют завершить ко Дню Победы.

Напомним, монумент построили в 1965 году. Образ Скорбящей матери установили в 1982 году. Спустя годы памятник начал разрушаться. В 2021 году его демонтировали. Специалисты отреставрировали монолитные бетонные конструкции, заменили ступени и плиточное покрытие. Смонтировали памятные доски с фамилиями захороненных в братской могиле бойцов Великой Отечественной войны. Прошлый подрядчик тоже не успел закончить работы в срок, а барельеф Скорбящей матери выполнил в гравировке, чем вызвал возмущение местных жителей. Липчане потребовали вернуть комплексу исторический облик.