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НовостиОбщество3 мая 2023 16:30

В Липецке за нарушение сроков сдачи Памятника Героям на Соколе оштрафуют подрядчика

Обновленный монумент планируют открыть ко Дню Победы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Обновленный Памятник Героям на Сокольском кладбище обещают открыть ко Дню Победы

Обновленный Памятник Героям на Сокольском кладбище обещают открыть ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Памятник Героям на Сокольском кладбище в Липецке должны были отреставрировать до конца апреля. Уже 3 мая, а работы не завершены. За нарушение сроков подрядчика оштрафуют, сообщили в пресс-службе мэрии.

Основные работы выполнены. Специалисты установили барельеф Скорбящей матери, смонтировали мраморные плиты с именами 313 погибших на фронте жителей Сокола и умерших в липецких госпиталях командиров и красноармейцев. Осталось обновить надпись «Вечная слава героям». Представитель фирмы сообщил, что все работы планируют завершить ко Дню Победы.

Напомним, монумент построили в 1965 году. Образ Скорбящей матери установили в 1982 году. Спустя годы памятник начал разрушаться. В 2021 году его демонтировали. Специалисты отреставрировали монолитные бетонные конструкции, заменили ступени и плиточное покрытие. Смонтировали памятные доски с фамилиями захороненных в братской могиле бойцов Великой Отечественной войны. Прошлый подрядчик тоже не успел закончить работы в срок, а барельеф Скорбящей матери выполнил в гравировке, чем вызвал возмущение местных жителей. Липчане потребовали вернуть комплексу исторический облик.