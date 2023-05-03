В Липецке до +21 градуса тепла и без осадков в четверг 4 мая

В Липецке тепло и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область ворвалась настоящая весна. В четверг 4 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью от 4 до 9 градусов тепла. Синоптики обещают без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в регионе около 21 градуса выше ноля. Ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 753 мм рт.ст.

В пятницу 5 мая в Липецке будет облачно. Ночью 8 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра поднимется до +18 градусов. После обеда дождь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

Долгота дня: 15 часов 11 минут. Восход в 4.43. Заход в 19.54.