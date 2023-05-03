Липчане Татьяна Дуванова и Иван Семенихин стали призерами первенства России по пулевой стрельбе

На базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Лукина проходят первенство России (лично-командное) и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. Участвуют более 500 спортсменов из 46 регионов страны.

Липецкую область на соревнованиях представляют воспитанники СШОР по стрелковым видам спорта и СШОР им. А.М. Никулина. В упражнении «пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная» серебряные медали первенства завоевали Татьяна Дуванова и Иван Семенихин.

В рамках всероссийских соревнований в упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, юноши» серебряным призёром стал Николай Звягинцев, на третьем месте Дмитрий Пименов. В упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, 3 положения, юноши» Звягинцев также финишировал вторым.