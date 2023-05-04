Пьяный житель Липецка угрожал взорвать дом на Смургиса из-за сломанного домофона

Горожанин разозлился на домофон и угрожал взорвать дом на Смургиса Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке полиция завела два уголовных дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Первый инцидент произошел ночью 29 апреля. Пьяный горожанин позвонил в экстренную службу. Незнакомец, представившийся Александром, начал жаловаться, что не может попасть в подъезд из-за сломанного домофона. Липчанин пригрозил взорвать многоэтажку на Смургиса, если ему не помогут попасть домой. Якобы, он уже заминировал здание.

На следующий день, 30 апреля, произошла похожая ситуация. Около 12 часов ночи подвыпивший мужчина набрал «112». Жителю областного центра не понравилось, что к нему долго едет машина скорой помощи. Недовольство горожанин решил показать необычным способом. Мужчина соврал, что заложил взрывчатку в подъезде своего дома – на улице Механизаторов.

Оба адреса сразу же проверили сотрудники спецслужб. Угрозы оказались ложными, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Правоохранители поймали двух подозреваемых – 38-летнего и 39-летнего жителей Липецка. Расследование продолжается. Липчане дают признательные показания.

Обманщикам грозят штрафы от 200 до 500 тысяч рублей или ограничение свободы до трех лет. Могут наказать и штрафом в размере зарплаты или другого дохода в период от года до 18 месяцев. Телефонным террористам также грозят принудительные работы от двух до трех лет.