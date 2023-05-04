Подрядчик заплатит 6 миллионов за колейность и трещины на Петровском мосту в Липецке

В Липецке подрядчик заплатит 6 миллионов за колейность и трещины на Петровском мосту Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с подрядчика, который ремонтировал Петровский мост, взыщут 6 миллионов рублей за колейность и трещины. Арбитражный суд вынес соответствующее решение за некачественно выполненные работы по реконструкции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в декабре 2017 года Управление строительства города заключило контракт с организацией. Через год ремонт завершился, заказчик принял работы. Однако во время гарантийного периода эксплуатации на участке переправы просел асфальт, образовалась колейность и трещины.

Представители управления потребовали от подрядчика устранить недостатки, но он этого не сделал. Тогда чиновники обратились в суд. Во время рассмотрения дела провели строительно-техническую экспертизу. Специалисты сделали вывод, что организация использовала в работе некачественные материалы.

Арбитражный суд Липецкой области встал на сторону истца и решил взыскать с фирмы 6 миллионов рублей.