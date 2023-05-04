В Липецке студент на спор сообщил в «112» о заложенной в колледже бомбе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на студента техникума завели уголовное дело за ложное сообщение о минировании. Днем 2 мая неизвестный позвонил в «112» и сообщил, что в одном из учебных заведений заложена бомба. По указанному адресу стянулись экстренные службы, из здания эвакуировали 800 человек. К счастью, взрывоопасных предметов внутри не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители совместно с областным УФСБ России установили и задержали предполагаемого «телефонного террориста». Им оказался несовершеннолетний учащийся данного техникума. Он пояснил, что поспорил с однокурсником, поэтому и позвонил в «112».

Шутка оказалась отнюдь не безобидной. Действия юного липчанина квалифицировали по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание – от штрафа до 700 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Родителей хулигана уже оштрафовали. Студента поставили на профилактический учет в ОВД.