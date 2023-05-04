Безработный житель Липецка похитил со стройки 320 чугунных решеток на 512 тысяч рублей

Липчанин похитил со стройки 320 чугунных решеток и попал под уголовную статью Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Безработный житель Липецка несколько месяцев воровал со стройки чугунные решетки для отвода воды. С зимы прошлого года по апрель 2023-его он похитил 320 штук. Компания оценила ущерб в 512 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодея задержали, когда он пытался вывезти украденное на своем автомобиле. В багажнике полицейские обнаружили 38 решеток. Подозреваемый – 40-летний неработающий липчанин. Он пояснил, что остальную часть похищенного сдал в скупку металлолома за 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

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