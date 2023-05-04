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НовостиПроисшествия4 мая 2023 10:01

Безработный житель Липецка похитил со стройки 320 чугунных решеток на 512 тысяч рублей

На него завели уголовное дело за кражу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин похитил со стройки 320 чугунных решеток и попал под уголовную статью

Липчанин похитил со стройки 320 чугунных решеток и попал под уголовную статью

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Безработный житель Липецка несколько месяцев воровал со стройки чугунные решетки для отвода воды. С зимы прошлого года по апрель 2023-его он похитил 320 штук. Компания оценила ущерб в 512 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодея задержали, когда он пытался вывезти украденное на своем автомобиле. В багажнике полицейские обнаружили 38 решеток. Подозреваемый – 40-летний неработающий липчанин. Он пояснил, что остальную часть похищенного сдал в скупку металлолома за 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре пьяный мужчина угрожал взорвать дом на улице Смургиса. Его сильно расстроил сломанный домофон. Он позвонил в «112» и заверил, что уже заминировал здание. И если ему не откроют дверь, он за себя не ручается.