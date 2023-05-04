Контракт на отлов бездомных животных в Липецке заключили с фирмой зоозащитницы до сентября

Торги на отлов бездомных животных в Липецке выиграла организация местной зоозащитницы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке провели два аукциона на отлов бездомных животных. Торги выиграла фирма местной зоозащитницы, сообщает пресс-служба мэрии. Контракты заключили до сентября. Подрядчик получил два миллиона рублей, но без аванса.

В этот четверг, 4 мая, бригады приступили к работе. Горожане прислали около 400 заявок. Обращения накопились после расторжения договора с тамбовским предпринимателем.

Согласно техзаданию на сайте госзакупок, помимо отлова фирма зоозащитницы должна ухаживать за животными в приюте. Собак необходимо вакцинировать и маркировать. Также ветеринар может принять решение стерилизовать, кастрировать или сделать эвтаназию животному. Кроме того, работники должны записывать на камеру процесс отлова – указывать дату, время и адрес.