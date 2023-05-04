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НовостиОбщество4 мая 2023 10:35

Из-за порыва у детсада в 21 микрорайоне питьевую воду отключили четырем домам в Липецке

Воду обещают дать в восемь часов вечера
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключили холодную воду на двух улицах из-за утечки на трубопроводе

В Липецке отключили холодную воду на двух улицах из-за утечки на трубопроводе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 4 мая, в Липецке прорвало трубопровод около детского сада №138 на проспекте 60 лет СССР, 13. На данный момент специалисты устраняют повреждения. Из-за утечки питьевую воду отключили четырем домам в 21-м микрорайоне, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Краны пересохли у жителей домов на проспекте 60 лет СССР, 15, 18, 21 и улице Меркулова, 37. Машина с водой приедет к детсаду. Воду обещают дать в восемь часов вечера.

Специалисты извиняются за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. За дополнительной информацией звоните по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, липецкая зоозащитница выиграла аукционы на отлов бездомных животных. Фирма приступила к работе в этот четверг, 4 мая.