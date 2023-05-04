Стену памяти с 19 портретами героев ВОВ сделали на фасаде дома на Терешковой в Липецке

Липчане присоединяются ко Всероссийской акции «Стена памяти» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Ко Дню Победы в Липецке на улице Терешковой жильцы сделали «Стену памяти» на фасаде дома №25А. Горожане повесили портреты 19 родственников – героев Великой Отечественной войны.

На плакате напечатали слова: «Мы гордимся нашими родными и близкими! Память о вас навсегда в наших сердцах!». Липчане присоединяются к акции «Стена памяти» вместо отмененного шествия «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба мэрии.

Стенды, куда можно будет прикрепить фотографию участника войны, поставят у дома культуры «Матыра» на Энергостроителей, 5а и в детской школе искусств №1 на Интернациональной, 53а. Повесить портрет нужно до 9 Мая.

Напомним, в Липецкой области отменили Парад Победы и массовые шествия. Такое решение приняли ради безопасности. Полицейские сообщили о возможных провокациях.