В Ставропольском крае турист из Липецка погиб во время сплава на байдарках

ПАСС Ставропольского края Фото: с сайта

В Ставропольском крае во время сплава на байдарках погиб липчанин. 30 апреля пятеро туристов из Липецкой области решили активно отдохнуть на озере Маныч-Гудило. Они хотели проплыть от моста в селе Дивном до Пролетарска Ростовской области. Однако в их планы вмешалась стихия.

Как сообщили в Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края, через несколько километров после начала сплава байдарочников застала непогода. Поднялся сильный ветер и туристы разделились. Две байдарки прибились к острову Лошадиный Апанасенковского района. Позже спасатели эвакуировали их на берег.

Третью лодку с женщиной и мужчиной вынесло в Республику Калмыкию, где она перевернулась. Липчанке удалось доплыть до берега в районе села Приютного. Мужчина выбраться из воды не смог. Его тело нашли в 15 километрах от населенного пункта.