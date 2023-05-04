Старт легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы перенесли на десять утра в Липецке 5 мая

В Липецке изменили время проведения марафона к 78-летию Победы Фото: "КП" Архив

В Липецке изменили время проведения легкоатлетической эстафеты к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу, 5 мая, открытие спортивного мероприятия начнется в 9:45. Торжественную часть сократили с часа до 15 минут. Теперь участники стартуют от Соборной площади в десять утра, сообщает пресс-служба мэрии.

В день забега на Соборной закроют проезд и запретят парковать машины. Ограничение будет действовать с 00:00 до 11:00 5 мая. Также с 8:00 до 12:00 в центре города будут останавливать транспорт. Машины смогут проехать, когда пробегут спортсмены.

Маршрут марафона оставили прежним. На каких улицах появятся липчане и сколько километров преодолеют, можно узнать по ссылке.