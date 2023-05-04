Под Липецком спасатели обезвредили 11 мин и 4 гранаты времен Великой Отечественной войны

Под Липецком взорвали 11 мин и 4 гранаты времен Великой Отечественной войны Фото: УГПСС Липецкой области

В среду 3 мая в Тербунском районе Липецкой области уничтожили минометные мины и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в деревне Михайловка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УПСС, у населенного пункта нашли 11 минометных мин и 4 ручных гранаты. Боеприпасы доставили на специальный полигон. Там спасатели обезвредили их.

При обнаружении взрывоопасных предметов следует обращаться в службу «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Напомним, нельзя трогать снаряды, пинать, перекатывать, разбирать. Запрещено бросать их в воду, закапывать в землю, а также разводить вблизи костер. Лучше предупредить прохожих об опасности и никого не подпускать к находке ближе, чем на 100 метров.