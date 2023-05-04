Жителей Липецка приглашают поучаствовать в автопробеге в День Победы 9 Мая

В Липецке 9 Мая состоится автопробег Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 9 Мая состоится автопробег, посвященный 78-й годовщине Великой Победы. По улицам города проедут десятки машин с флагами.

Липчане соберутся на парковке у ТЦ «Линия» в районе парка Победы в 11.00. Автомобили стартуют в 11.30. Они двинутся по проспекту Победы, заезжая на территории, символизирующие День Победы. Финальная точка – Набережная.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, поучаствовать в автопробеге может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. Также горожан просят взять с собой отличительную атрибутику: государственные флаги, наклейки в виде букв «Z» или «V» и тд.

Напомним, что в Липецке, Ельце и других районах региона в целях безопасности отменили Парад и массовые шествия на 9 Мая. Фейерверков и салютов тоже не будет. В День Победы липчан приглашают на концерты в парки и ДК.