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НовостиОбщество4 мая 2023 15:32

Семьи Липецкой области будут получать единую выплату из маткапитала ежемесячно пятого числа

С начала года липчанам перечислили свыше 57 миллионов рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Семьи Липецкой области будут получать единую выплату из маткапитала ежемесячно пятого числа

Семьи Липецкой области будут получать единую выплату из маткапитала ежемесячно пятого числа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области, как и по всей стране, ввели единую дату выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Теперь средства будут приходить пятого числа, причем за предыдущий месяц, а не текущий.

Новые правила начнут применять с июня, пояснил управляющий Отделением Социального фонда региона Евгений Павлов. То есть в первый летний месяц липчане получат выплату за май. При этом переход на новую дату произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться.

Кстати, ежемесячные выплаты из маткапитала в 2023 году выбрали 1 753 семьи Липецкой области. Им перечислили более 57 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР, распорядиться средствами материнского капитала можно сразу на несколько направлений. К примеру, часть денег потратить на обучение детей, а оставшиеся – на выплаты.