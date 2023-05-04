Семьи Липецкой области будут получать единую выплату из маткапитала ежемесячно пятого числа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области, как и по всей стране, ввели единую дату выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Теперь средства будут приходить пятого числа, причем за предыдущий месяц, а не текущий.

Новые правила начнут применять с июня, пояснил управляющий Отделением Социального фонда региона Евгений Павлов. То есть в первый летний месяц липчане получат выплату за май. При этом переход на новую дату произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться.

Кстати, ежемесячные выплаты из маткапитала в 2023 году выбрали 1 753 семьи Липецкой области. Им перечислили более 57 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР, распорядиться средствами материнского капитала можно сразу на несколько направлений. К примеру, часть денег потратить на обучение детей, а оставшиеся – на выплаты.