Какие улицы Липецка останутся без света и холодной воды в пятницу 5 мая

В Липецке отключат свет и воду 5 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 5 мая в Липецке отключат свет и холодную воду. Причина тому – ремонт сетей.

С 9 утра до 4 часов дня свет погаснет по улицам Бурлакова, Патриотическая, Ярославская, Добровская, 7, 20; Космонавтов, 4/3, 41, 43, 45/1-3, 47, 47/2-7; Филипченко, 4/1 - 4/4, 6, 8/4.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители проспекта Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103; улиц Буденого, Индустриальная, 2, 15, 169, 175, 183а, 224; Небесная, 10, 15;. Сырская, 1 - 25, 27, 29, 48, 50, 57, 57б, 75, 94, 94а, 96, 100. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Энергостроителей, 20, 21б; Нижняя Логовая, 7, 9; Депутатская, 83; Киевская, 1. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатская, Чкалова, Верещагина, переулок Фруктовый, Вишневый, а также улицы Просторная, Пришвина, Раздольная, Новотепличная, Ягодная, Новая, Вольная, Отрадная, Выставочная, Совхозная, Утренняя, Лучистая, Ясная, переулок Беговой.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Киевская, 1; Энергостроителей, 20; Нижняя Логовая, 7; Просторная, 22. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.