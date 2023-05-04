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НовостиОбщество4 мая 2023 16:21

Под Липецком 9 Мая в обновленный мемориал защитников Отечества заложат капсулу времени

Потомки жителей села Средняя Матренка прочитают послание через 100 лет
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком 9 Мая заложат капсулу времени в обновленный мемориал защитников Отечества

Под Липецком 9 Мая заложат капсулу времени в обновленный мемориал защитников Отечества

Фото: Управление ЖКХ Липецкой области

В Липецкой области в селе Средняя Матренка обновили мемориал защитников Отечества. Комплекс планируют открыть 9 Мая. В День Победы в его основание заложат капсулу времени с посланием потомкам. Ее вскроют только через 100 лет.

По данным пресс-службы регионального управления ЖКХ, на территории комплекса отремонтировали памятник, заменили тротуарную плитку, установили фонари и смонтировали архитектурную подсветку. Там же появилась «Стена Памяти» - таблички с именами погибших и не вернувшихся с войны сельчан. У входа в парк теперь стоит арка.

Отдельный фрагмент композиции посвятили СВО. Так местные жители решили увековечить память земляка Данилы Рущинского, погибшего в ходе спецоперации.