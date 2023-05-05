Глава Воловского района Никита Соловьев пришел в себя после ДТП с КамАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Глава Воловского района Никита Соловьев, попавший в ДТП с КамАЗом под Липецком, пришел в себя. Об этом сообщили в его официальном телеграм-канале.

- Это было очень сложное испытание, но мой муж справился, - рассказала супруга Соловьева. - Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии, но сейчас мой Никита снова со мной. С такой же любовью к жизни и огнем в глазах.

Анастасия сжимает руку супруга. Фото с официальной страницы главы администрации Воловского района Никиты Соловьева Фото: с сайта

Анастасия поблагодарила медиков Липецкой областной клинической больницы и национального центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве, а также друзей и жителей Воловского района, которые все это время поддерживали семью.

Теперь Никиту Соловьева ждет период реабилитации. Напомним, страшная авария случилась 21 марта на автодороге Волово-Юрское. Сначала мужчину доставили в Липецк, а оттуда перевели в Москву, где его прооперировали. Также в ДТП пострадала 22-летняя сотрудница администрации.