В Липецке суд приговорил убийцу многодетной матери на Университетском к 9 годам колонии

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

Советский районный суд Липецка вынес приговор 52-летнему мужчине, который зарезал многодетную мать в микрорайоне «Университетский». Жителя Ивановской области признали виновным в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ. Он отправится на 9 лет и 10 месяцев в исправительную колонию строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Также изверг должен будет выплатить компенсацию морального вреда троим детям погибшей – по 1 миллиону рублей каждому, а также 700 тысяч сестре.

Напомним, утром 2 сентября 2022 года пьяный мужчина поджидал бывшую 37-летнюю сожительницу на крыльце у подъезда дома по улице Белянского. Он не менее 4 раз ударил ее охотничьим ножом в туловище. От ран несчастная скончалась в течение первых 1-2 минут. Злодей пытался скрыться, но его задержали в Воронеже.

Подсудимый – уроженец Афганистана. Разведен, есть 8 детей, 5 из которых несовершеннолетние. Он может обжаловать приговор в Липецкий областной суд.