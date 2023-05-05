В Липецке неделю назад пропала 33-летняя женщина в разноцветных кроссовках

В Липецке неделю назад пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 33-летнюю женщину. Шибанова Людмила Михайловна пропала в областном центре неделю назад. 27 апреля она вышла из дома и не вернулась, сообщили в отряде «ЛизаАлерт». Липчанка может находиться в любом районе. Для поисков требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 157 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Была одета: белая ветровка, темно-синие или черные джинсы, разноцветные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Людмилу Шибанову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб.