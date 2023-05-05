Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинки выступил на сцене ОЦКНТ в Липецке

В Липецке выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Владимира Гергиева Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 5 мая, зал ОЦКНТ переполнился зрителями. Все дело в том, что в Липецк с симфоническим оркестром Мариинского театра приехал знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Артисты выступили с симфоническими эскизом «Море» Клода Дебюсси и картиной «Кикимора» Анатолия Лядова. Музыканты исполнили адажио из балета Тихона Хренникова «Гусарская баллада» и сюиту из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Также слух липчан порадовали композицией Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе».

Исполнителям выделили специальный поезд для тура. Гастроли в рамках «ХХII Московского пасхального фестиваля» начались 16 апреля. Маэстро успел посетить 25 городов. Липецк стал одной из последних остановок. Заключительный концерт фестиваля пройдет 9 мая в Московской консерватории.

Кстати, 2 мая Владимир Гергиев отметил 70-летний юбилей. Президент Владимир Путин наградил дирижера орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.