Питьевую воду отключат 16 домам в Липецке в субботу 6 мая

В Липецке отключат холодную воду на четырех улицах 6 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 6 мая, в Липецке отключат питьевую воду 16 домам. Специалисту будут ремонтировать трубопроводы, сообщает пресс-служба мэрии. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Ушинского, 7; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15; Кувшинова, 4 и Московская, 103, 105, 111. Машина с водой приедет по следующим адресам: 50 лет НЛМК, 15; Кувшинова, 4 и Ушинского, 7.

Сотрудники «РВК-Липецк» извиняются за предоставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Горожан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, МЧС предупреждает липчан о заморозках 7 и 8 мая. Садоводам советуют позаботиться об урожае.