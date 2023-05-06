Огонь памяти с могилы Неизвестного солдата доставили на площадь Героев в Липецк 5 мая

В Липецк передали Огонь памяти с могилы Неизвестного солдата Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Вечером минувшей пятницы, 5 мая, в Липецк доставили Огонь памяти. Символ Победы передали из Москвы с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. На площади Героев делегацию встретили председатель Совета ветеранов Виктор Долгих и член «Народного фронта» Алина Теперик.

– Наш долг и наша обязанность – хранить память о подвиге отцов, дедов и прадедов, – отметил Виктор Долгих. – Я рад, что здесь много ребят, которые воспитываются на традициях предков. Помните, что вы – наследники победителей.

Собравшиеся почтили память погибших героев. Под конец церемонии возложили цветы к памятнику Воинами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Частицы Огня памяти передали во все уголки России. Также его привезут в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщили на официальной странице патриотической акции.