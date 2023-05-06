24-летняя жительница Липецка не хотела возвращать приятелю долг в 3,5 миллиона

Липчанку подозревают в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке 24-летнюю девушку подозревают в мошенничестве. Горожанка взяла в долг 3,5 миллиона рублей у 38-летнего приятеля. Жительница областного центра находила разные предлоги. Однажды липчанка попросила у знакомого крупную сумму денег. Якобы, их общему другу нужна помощь с выкупом и переоформлением квартиры. Средства обещала вернуть через несколько месяцев.

Подобным образом девушка вытягивала деньги с июля 2022 по февраль 2023 года, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ради благого дела обманутый мужчина отдавал сбережения, брал в долг у родственников, оформлял кредиты.

Видимо, горожанка не собиралась отдавать деньги, потому что постоянно переносила дату возврата. При этом, она старалась придать истории правдоподобность. Присылала знакомому скрины переписок, где обсуждалось скорое разрешение квартирного вопроса.

Во время расследования липчанке выдали подписку о невыезде. Девушке грозит до 10 лет колонии по части 4 статье 159 УК.