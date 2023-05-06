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НовостиОбщество6 мая 2023 8:42

Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация местных товаропроизводителей

Торговцам запретят выставлять на прилавки старую одежду, обувь и бытовую технику
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке определили подрядчика, который организует работу блошиного рынка

В Липецке определили подрядчика, который организует работу блошиного рынка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке провели конкурс, чтобы выбрать куратора блошиного рынка 9 микрорайона. Победителем стала региональная ассоциация местных товаропроизводителей и кооперативов. Организация должна благоустроить пространство для торговли и следить за порядком.

Три раза в неделю у дома №92 по улице Космонавтов предприниматель будет выставлять 120 прилавков, сообщает пресс-служба мэрии. Здесь липчанам разрешат торговать в пятницу, субботу и воскресенье – с восьми утра до двух дня. Согласно договору, ассоциация обязана выделить 20% бесплатных мест.

Продавать старую одежду, обувь и технику запретят. Импровизированные прилавки вдоль дороги будут убирать. Напомним, региональное управление потребительского рынка объявило торги на обустройство блошиного рынка в марте. Новый формат ярмарки предложили после жалоб жильцов.