Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация местных товаропроизводителей

В Липецке определили подрядчика, который организует работу блошиного рынка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке провели конкурс, чтобы выбрать куратора блошиного рынка 9 микрорайона. Победителем стала региональная ассоциация местных товаропроизводителей и кооперативов. Организация должна благоустроить пространство для торговли и следить за порядком.

Три раза в неделю у дома №92 по улице Космонавтов предприниматель будет выставлять 120 прилавков, сообщает пресс-служба мэрии. Здесь липчанам разрешат торговать в пятницу, субботу и воскресенье – с восьми утра до двух дня. Согласно договору, ассоциация обязана выделить 20% бесплатных мест.

Продавать старую одежду, обувь и технику запретят. Импровизированные прилавки вдоль дороги будут убирать. Напомним, региональное управление потребительского рынка объявило торги на обустройство блошиного рынка в марте. Новый формат ярмарки предложили после жалоб жильцов.