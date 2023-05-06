За сырой подвал управляющую компанию дома на Ворошилова оштрафовали на 250 тыс в Липецке

В Липецке управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушения в доме на Ворошилова Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке сотрудники ГЖИ проверили работу управляющей компании дома №3 на улице Ворошилова. Специалисты нашли нарушения. Подвал многоэтажки оказался сырым – в помещении скопилась вода.

Также Госжилинспекция измерила температуру горячей воды в одной из квартир. Приборы показали градус ниже нормы. В результате, организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей по части 2 статье 14.1.3 КоАП.

Напомним, липчанке грозит десять лет колонии за мошенничество. Горожанка обманула знакомого на 3,5 миллиона. 24-летняя девушка попросила взаймы у знакомого, но возвращать долг не собиралась. Она вытягивала деньги, придумывая разные предлоги. Таким образом ей удавалось обманывать приятеля около шести месяцев.