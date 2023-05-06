Питьевую воду отключат в двух микрорайонах Липецка в воскресенье 7 мая

7 мая в Липецке отключат холодную воду на 21 улице Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 7 мая, в Липецке отключат питьевую воду в двух микрорайонах. Специалисты «РВК-Липецк» проведут ремонтные работы. Подачу ресурса приостановят с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба мэрии.

Без холодной воды останутся жители домов в 17-м микрорайоне – на улицах Папина, 19в; Богдана Хмельницкого, 3 и 3а. Машина с водой приедет на Б. Хмельницкого, 3.

Также краны пересохнут в микрорайоне «Дикое» – улицы Индустриальная, 1, 2, 3, 3а, 4, 43, 45, 47; Депутатская, 51а, 53а, 55Б, 53, 55, 57, 61, 61а, 63, 65, 52, 52а, 54, 56, 78, 80, 81; проспект Победы, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61; Киевская, 1, 34, 36, 41; переулок Вишневый, 1а; частный сектор: Депутатская, Володарского, Индустриальная, Даргомыжского, Воровского, Киевская, 1-ая Крымская, Верхняя, Пригородная, Кирова, 2-ая Крымская, Комсомольская, Котовского, Школьная, Чкалова, переулки Вишневый, Фруктовый и Верещагина. Цистерны с водой привезут на Депутатскую, 51а.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.