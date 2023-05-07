В Липецке умер мастер романовской игрушки Виктор Маркин

В Липецке ушел из жизни народный мастер России и создатель Центра романовской игрушки Виктор Маркин Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В воскресенье 7 мая Липецкую область облетела печальная новость. Умер создатель Центра романовской игрушки Виктор Маркин. Народный мастер России, почетный наставник и заслуженный художник региона скончался на 74-м году жизни.

Много лет Виктор Маркин работал художником-оформителем, преподавал в Троицкой средней школе.

- Однажды нашел в огороде осколки глиняных игрушек и заинтересовался их историей, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Изучил почти забытый промысел, основал школьный кружок.

Увлечение стало делом всей жизни. Липчанин воспитал новое поколение мастеров, а романовская игрушка посетила не только музеи России, но и Китая, Индии, Италии и Франции. Мастера наградили премией Правительства РФ «Душа России». Он также получил благодарности от правительства региона и Российской академии художеств.

Прощание с Виктором Маркиным состоится 9 мая с 12.00 до 13.00 в Центре романовской игрушки по адресу: Липецкий район, село Троицкое, улица Гагарина, 60.