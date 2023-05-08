В Липецке рецидивист стащил забытую на детской площадке сумку с 8 тысячами

Рецидивисту грозит до пяти лет за кражу борсетки с детской площадки Фото: принтскрин видео.

Жителя Липецка подозревают в краже сумки с детской площадки. Инцидент произошел 8 апреля на улице Шаталовой. 35-летний горожанин забыл борсетку на лавочке. Внутри лежали документы, ключи, две банковские карты, запасной аккумулятор и 8 тысяч рублей.

Позже липчанин вернулся за сумкой. Однако кто-то уже успел побывать на детплощадке и забрал чужую вещь. Мужчина написал заявление в полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер и нашли жулика – 39-летнего рецидивиста.

Подозреваемый потратил наличные, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Все остальное стражи порядка вернули владельцу. Липчанину грозит до пяти лет колонии по части 2 статье 158 УК «Кража».