Президент Владимир Путин поздравил жителей Липецкой области с наступающим Днем Победы

Владимир Путин поздравил липчан с Днем Победы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Липецкой области с наступающей 78-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войны. Телеграмму из Кремля прислали губернатору региона Игорю Артамонову.

Глава государства призвал липчан помнить о героизме советских солдат, которые отстояли Родину. Владимир Путин пожелал жителям здоровья и успехов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– 9 Мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости, – отметил Президент. – Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию.

Также жителям области отправили поздравления Председатель Правительства Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

– Желаю Вам и Вашим близким успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия, – обращается к липчанам Михаил Мишутин.