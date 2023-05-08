В селе Казинка Липецкой области звонили в колокола в честь погибших героев ВОВ

Жители Елецкого района звонили в колокол часовни Георгия Победоносца в честь героев ВОВ Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В минувшее воскресенье, 7 мая, в селе Казинка Липецкой области возложили цветы к мемориалу «Знамя Победы». Собравшиеся вспомнили подвиги погибших и ныне живущих героев Великой Отечественной войны. В память о защитниках Родины жители звонили в колокол часовни Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба Облсовета.

Мемориальный комплекс открыли в 2015 году к 70-летию Дня Победы. Место выбрали неслучайно. В декабре 1941 здесь началась Елецкая наступательная операция в ходе битвы за Москву. Солдаты Красной армии разгромили фашистов и освободили 400 населенных пунктов. Вражеские войска отбросили из Ельца на 100 километров.

Митинг посетили глава Елецкого района Олег Семенихин, мэр Евгений Боровских, спикер Облсовета Дмитрий Аверов, депутаты и почетные граждане.

– В преддверии 9 Мая хочу поздравить всех вас с праздником Победы, – обратился к собравшимся Евгений Боровских. – Желаю крепчайшего здоровья, мира и добра.