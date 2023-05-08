Заморозки до -2 градусов и без дождей ожидают в Липецкой области в День Победы 9 Мая

Днем 9 Мая в Липецкой области обещают до +15 градусов Фото: Алина ПАЛАГИНА

9 Мая, в День Победы, в Липецкой области ожидают переменную облачность. Во вторник дождей не обещают, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В темное время суток столбики термометров покажут от 0 до +5. Однако спасатели также предупреждают о ночных заморозках до -2 градусов.

Днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов выше нуля. Давление упадет до 757 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупреждают о сильном ветре северо-восточного направления. В дневное время его скорость составит 8-13 метров в секунду.

Садоводам советуют позаботиться об урожае и укрыть растения на ночь. Водителям и пешеходам не следует забывать об осторожности на дорогах.

Напомним, 9 Мая парки областного центра приглашают горожан на праздничные мероприятия.