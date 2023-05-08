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НовостиОбщество8 мая 2023 10:33

Питьевую воду отключат на 11 улицах Сырского Рудника в Липецке во вторник 9 мая

Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера
Алина ПАЛАГИНА
9 мая в Липецке отключат питьевую воду жителям Сырского Рудника

9 мая в Липецке отключат питьевую воду жителям Сырского Рудника

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 9 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 11 улицах в микрорайоне Сырский Рудник. Специалисты водоканала будут проводить плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба мэрии. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители дома №2 на улице Прудная и в частном секторе на Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной и в переулке Узорный. Также воду перекроют на предприятии «Липецктеплосеть» и в котельной «Липецкие узоры». Воду будут развозить по заявкам жильцов.

Горожан предупреждают, что после включения вода может течь мутной. Сотрудники «РВК-Липецк» приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.