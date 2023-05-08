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НовостиОбщество8 мая 2023 12:07

Погибшему в СВО бойцу Алексею Кривых открыли мемориальную доску в Липецкой области

Церемония прошла в школе деревни Веселая Долгоруковского района
Алина ПАЛАГИНА
Фото из телеграм-канала главы администрации Долгоруковского района Юрия Сараева

Фото из телеграм-канала главы администрации Долгоруковского района Юрия Сараева

Фото: с сайта

В этот понедельник, 8 мая, в Долгоруковском районе Липецкой области бойцу Алексею Кривых открыли мемориальную доску и «Парту Героя». Военнослужащий погиб 18 марта в СВО. Ему было 32 года.

Церемония прошла в школе деревни Веселая. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Долгоруковского района Юрий Сараев. На мероприятии собрались педагоги, ученики, местные жители, представители администрации, депутаты и настоятель храма.

Память солдата почтили Минутой молчания. Алексея Кривых посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, 6 мая в селе Толстая Дубрава Становлянского района простились с Алексеем Касаткиным, погибшим в специальной военной операции. Бойца похоронили в деревне Александровка.