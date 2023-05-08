Вандалы в Ельце разбили букву арт-объекта с названием города

В Ельце на пощади Ленина сломали инсталляцию с буквами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Ельца Липецкой области в социальных сетях обсуждают сломанный арт-объект с названием города. Инсталляция на площади Ленина привлекла вандалов. Нарушители разбили часть буквы «Ц».

В комментариях возмутились настойчивыми нападениями на украшения города. По словам ельчан, подобное уже происходило.

Ранее фигура стояла на улице Мира. Там композицию повредили в первый раз. Обновленный арт-объект решили перенести на площадь Ленина, но и здесь инсталляция кому-то помешала.

Напомним, в областном центре рецидивист украл на детской площадке борсетку. Владелец забыл сумку на скамейке, а когда вернулся кто-то уже забрал вещь. Полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Липецка.