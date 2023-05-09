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НовостиОбщество9 мая 2023 8:07

Спортсмены из 84 городов приехали на «Ночной партизанский забег» в Липецк

На Зеленом острове собрались около 1500 атлетов
Алина ПАЛАГИНА
Фотография из телеграм-канала главы администрации города Липецка Евгении Уваркиной

Фотография из телеграм-канала главы администрации города Липецка Евгении Уваркиной

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувший понедельник, 8 мая, в Липецке прошел «Ночной партизанский забег». На Зеленом острове собрались около 1500 атлетов. Почтить память солдат, защищавших Родину в Великой Отечественной войне, приехали спортсмены из 84 городов. Об этом в телеграм-канале сообщила мэр областного центра Евгения Уваркина.

В забеге участвовали школьники, студенты и взрослые. Многие приходили целыми семьями. Самому старшему бегуну – 71 год, а маленькому – 6 лет. Перед началом атлетам раздали номера и мерч.

Юные липчане стартовали в 20:30. Ребята преодолели дистанцию в 900 метров. Затем в 21:00 началось соревнование среди взрослых спортсменов. Они пробежали 9 километров.

Каждый участник на финише получил памятный жетон с именами 172 Героев Советского Союза. Также на Зеленом острове установили стену для портретов Защитников Отечества. Атлеты вешали фотографии родственников, которые сражались на фронте или работали в тылу. Дети крепили рисунки.

Фотография из телеграм-канала главы администрации города Липецка Евгении Уваркиной

Фотография из телеграм-канала главы администрации города Липецка Евгении Уваркиной

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Спортсмены получили яркий опыт в Партизанском забеге. В социальных сетях участники продолжают делиться впечатлениями и благодарить организаторов и волонтеров за соревнование.