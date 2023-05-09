Питьевую воду отключат на 21 улице Липецка в среду 10 мая

10 мая с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на 21 улице в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 10 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 21 улице. Краны пересохнут с 10 утра до 8 вечера, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты «РВК-Липецк» проведут ремонтные работы.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2, 3; проезд Строителей, 27а, 29; Достоевского, 71 и в частном секторе на Достоевского, Богдана Хмельницкого и Крылова. Машина с водой приедет к проезду Строителей, 29.

Также воду перекроют на Черноземной, 32; Западной, 44; 9 микрорайоне, 45 и в частном секторе на Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной и Авиационной. Воду привезут на Черноземную, 32.

В этот же день краны пересохнут в домах на улицах 60 лет СССР, 37, 41, 43,45, 47; Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 и Кривенкова, 3, 5, 7. Цистерны с водой приедут на бульвар Шубина, 6.

Сотрудники водоканала предупреждают горожан, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.