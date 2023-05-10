Липецкий «Металлург» одержал волевую победу в Подмосковье

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В рамках 6-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги липецкий «Металлург» гостил в Долгопрудном. Затянувшая на три матча серия неудач обязывала исправляться. Но первый тайм не принес гостям положительных эмоций – на 37-й минуте Анатолий Немченко вывел «Космос» вперед. Но в который уже раз в этой кампании «сталевары» добились волевого успеха на чужом поле. Сначала на 70-й минуте отличился вышедший на замену 15-ю минутами ранее Максим Григорьев, а затем в центре событий оказался Николай Иванников. На 77-й минуте он не смог переиграть ударом с 11-метровой отметки голкипера «Космоса» Амира Фаттахова. Но в компенсированное ко второму тайму время Иванников исправился – забил с игры. Итог - 2:1 в пользу «Металлурга».

После этой победы наши парни занимают пятое место с 24 очками. Лидирует саратовский «Сокол» (36). В ТОП-3 также входят брянское «Динамо» (30) и белгородский «Салют» (25). Следующий матч в рамках 7-го тура первенства России подопечные Сергея Первушина проведут сегодня, 10 мая, дома с «Соколом». Начало игры в 18:00.