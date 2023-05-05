В Орловской области добиваются ликвидации несанкционированной свалки

В Орловской области добиваются ликвидации несанкционированной свалки. Администрация своевременнно не приняла положенных по закону мер.

Прокуратура проверила соблюдения природоохранного законодательства в селе Ржавец Залегощенского района и выявила факт несанкционированной свалки на земельном участке в границах населенного пункта

В нарушение закона администрацией района не были приняты своевременные меры по ликвидации несанкционированной свалки.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с заявлением об обязании администрации Залегощенского района ликвидировать несанкционированную свалку. Залегощенским районным судом требования ведомства удовлетворены, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

На сегодняшний день устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры района.