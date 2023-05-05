В Орловской области добиваются ликвидации несанкционированной свалки
В Орловской области добиваются ликвидации несанкционированной свалки. Администрация своевременнно не приняла положенных по закону мер.
Прокуратура проверила соблюдения природоохранного законодательства в селе Ржавец Залегощенского района и выявила факт несанкционированной свалки на земельном участке в границах населенного пункта
В нарушение закона администрацией района не были приняты своевременные меры по ликвидации несанкционированной свалки.
– В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с заявлением об обязании администрации Залегощенского района ликвидировать несанкционированную свалку. Залегощенским районным судом требования ведомства удовлетворены, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
На сегодняшний день устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры района.