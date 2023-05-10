В Липецке почти месяц ищут пропавшего 73-летнего пенсионера в коричневой куртке

В Липецке пропал пожилой мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 73-летнего пенсионера. Кочетков Александр Александрович пропал в областном центре почти месяц назад. О нем ничего не известно с 19 апреля. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пожилой мужчина может находиться в любом городе.

Приметы: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: коричневая куртка, темные брюки, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Александра Кочеткова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.