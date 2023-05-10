Под Липецком пьяный мужчина до смерти забил коллегу частью шлакоблока

Липчанин подтвердил показания на месте преступления Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области 41-летний мужчина до смерти забил знакомого частью шлакоблока. Тело 49-летнего несчастного обнаружили в сгоревшем сарае в Грязях 6 мая. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, сотрудники ведомства вычислили предполагаемого преступника. Им оказался коллега погибшего, с которым они вместе подрабатывали. По версии следствия, 4 мая мужчины разбирали крышу дома, а потом выпивали. Знакомые поссорились. Подозреваемый схватил фрагмент шлакоблока и ударил им по голове противника. Затем злодей перетащил тело в сгоревший сарай и сбежал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Липчанин признал вину и подтвердил показания на месте происшествия.