35 казаков из Липецка добровольцами отправились на СВО в артиллерийский дивизион 10 мая

В Липецке 35 добровольцев проводили с Соборной площади в зону СВО Фото: принтскрин видео.

В эту среду, 10 мая, добровольцы из Липецкой области отправились на СВО. 35 казаков вступили в новый артиллерийский реактивный дивизион имени Олега Пешкова, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Бойцов провожали на Соборной площади.

Мужчины пройдут подготовку и боевое слаживание. Затем пополнят ряды ракетных войск. Перед отъездом липчане зашли в Христо-Рождественский кафедральный собор.

Также с казаками встретился губернатор Игорь Артамонов. Глава региона пообещал позаботиться о семьях добровольцев.

– К вам просьба – понапрасну не рисковать, – пожимая руку бойцам, произнес губернатор. – Желаю вам пройти мимо всех невзгод и неприятностей и вернуться живыми. Работать здесь на благо своих семей и нашей Родины.