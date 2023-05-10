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НовостиОбщество10 мая 2023 12:57

Из-за порыва трубопровода на Союзной питьевую воду отключили на трех улицах Липецка 10 мая

Специалисты устраняют повреждения
Алина ПАЛАГИНА
10 мая в Липецке жителям Октябрьского района внепланово отключили холодную воду

10 мая в Липецке жителям Октябрьского района внепланово отключили холодную воду

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 10 мая, в Липецке прорвало трубопровод на улице Союзная, 3. На данный момент специалисты устраняют повреждения. Питьевую воду отключили жителям домов в Октябрьском районе – улицы Папина, 2б; Союзная, 1б, 1г, 2а/1, 3, 5/1, 5а; Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 и в частном секторе на Союзной. Машина с водой будет приезжать по заявкам горожан, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Ремонтные работы должны закончить вечером. Холодную воду обещают дать к 20:00. Сотрудники водоканала приносят извинения за временные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, студентам ЛГТУ продлили дистанционное обучение до 12 мая. Приказ опубликовали в социальных сетях вуза.